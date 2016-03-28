Ні я, ні мої колеги не подавали до ГПУ заяви щодо Шабуніна і Центру протидії корупції – Логвинський

Про це депутат від "Народного фронту" Георгій Логвинський заявив у понеділок.

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"У неділю після брифінгу в Генеральній прокуратурі та повідомлення в ЗМІ про те, що група депутатів, у тому числі я, нібито подали заяву до ГПУ щодо пана Шабуніна, я подзвонив декільком з названих на брифінгу колег і встановив, що ніхто з нас не звертався до Генпрокуратури з жодними зверненнями щодо дій пана Шабуніна і Центру протидії корупції", - заявив Логвинський.

Він пояснив, що деякий час тому було подано колективну заяву за підписом близько 30 депутатів на адресу сенатора США з проханням підтвердити, що американська сторона надала 200 тис. доларів на реформу прокуратури.

"Генпрокуратура повідомила, що вона ці кошти нібито не отримувала, у зв’язку з чим ми звернулися до сенатора США за інформацією, чи було надано ці кошти і чи є правдивою заява ГПУ, що вона їх не отримувала. Ось таким було це звернення", - уточнив представник "Народного фронту".

"Тому інформація ГПУ є недостовірною", - додав він.

"Хочу повідомити, що жодні заяви щодо Шабуніна не подавалися, заяв про відкриття кримінальних проваджень не надходило", - наголосив Логвинський.

Він зазначив, що його колеги-депутати, чиї прізвища згадували в Генпрокуратурі і з котрими він говорив, також підтвердили цей факт.

"Документ, який продемонстрували – це звернення до сенатора США щодо питання, пов’язаного з передачею 200 тис. доларів Генеральній прокуратурі на реформи, однак прокуратура не надала вичерпної відповіді щодо використання цих коштів, і повідомила, що вона їх не отримувала", - підсумував Георгій Логвинський.