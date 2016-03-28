Вілкул перемагає на виборах мера Кривого Рогу
16:45, 28 березня 2016Політика
1822 1
На позачергових виборах мера Кривого Рогу за Юрія Вілкула проголосували 74,18% виборців.
Вілкул переміг на виборах мера Кривого Рогу / Фото УНІАН
Згідно з даними криворізького міськвиборчкому, більшість криворіжців у кожному районі міста віддали перевагу кандидатові Юрію Вілкулу (74,18% голосів), передає місцевий сайт 0564.
На другому місці - Семен Семенченко (10,92%), на третьому - Світлана Сова (4,67%).
Читайте такожЗа попередніми підсумками виборів мером Кривого Рогу обраний Вілкул
Незважаючи на те, що останній протокол з районних виборчих комісій отримано, робота міської комісії триває.
Підсумковий протокол буде після розгляду всіх скарг, що надійшли до ДВК.
Раніше в КВУ повідомили, що позачергові вибори міського голови Кривого Рогу, які відбулися 27 березня, не відповідають стандартам чесного і демократичного волевиявлення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter