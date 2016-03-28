Вілкул перемагає на виборах мера Кривого Рогу

16:45, 28 березня 2016
Політика
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На позачергових виборах мера Кривого Рогу за Юрія Вілкула проголосували 74,18% виборців.

Фото УНИАН

Згідно з даними криворізького міськвиборчкому, більшість криворіжців у кожному районі міста віддали перевагу кандидатові Юрію Вілкулу (74,18% голосів), передає місцевий сайт 0564.

На другому місці - Семен Семенченко (10,92%), на третьому - Світлана Сова (4,67%).

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Незважаючи на те, що останній протокол з районних виборчих комісій отримано, робота міської комісії триває.

Підсумковий протокол буде після розгляду всіх скарг, що надійшли до ДВК.

Раніше в КВУ повідомили, що позачергові вибори міського голови Кривого Рогу, які відбулися 27 березня, не відповідають стандартам чесного і демократичного волевиявлення.

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