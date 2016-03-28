Вибори мера Кривого Рогу не відповідали чесним і демократичним стандартам – КВУ

Про це заявив голова комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель. "Вибори в ‪Кривому Розі не відповідають ні стандартам чесних та демократичних виборів, ні найменшому уявленню про законність. Фактично ми побачили ‪вибори за стандартами режиму Віктора Януковича із масштабними схемами підкупу, використанням адмінресурсу та іншими порушеннями закону", – зазначив Олексій Кошель.

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Він заявив про штучне збільшення явки виборців через "довезення" до дільниць 70-80 тис. виборців, переважно пенсійного віку. При цьому використовувався автотранспорт структур, близьких до місцевої влади. Голова КВУ повідомив про виділення міською радою під час виборчої кампанії 50 млн грн матеріальної допомоги малозабезпеченим. "Враховуючи, що така ініціатива була реалізована у розпал виборчої кампанії, КВУ розцінює такі дії як підкуп виборців та зловживання службовим становищем з боку Юрія Вілкула", - зазначив Олексій Кошель.

Крім КВУ, про порушення під час вчорашнього голосування заявляла також ОПОРА. Водночас в поліції Дніпропетровської області зазначили, що серйозних порушень, які могли б вплинути на перебіг і результати виборів, не зафіксували.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми підрахунками, перемогу на виборах здобув Юрій Вілкул.