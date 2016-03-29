Шимків вважає неможливим своє призначення головою МОЗ

01:19, 29 березня 2016
Політика
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Заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків вважає неможливим своє призначення міністром охорони здоров'я.

фото: УНИАН

Про це він сказав виданню LB.ua.

"Ця інформація - якась нісенітниця. По-перше, я нічого не розумію в цій сфері, я не фахівець в медицині. По-друге, у мене є конфлікт інтересів. Бізнес мого батька (це ніколи публічно не звучало) у Львові - ремонт медичного обладнання. Як я можу бути при цьому міністром охорони здоров'я? Я ніколи на це не погоджуся", - пояснив Дмитро Шимків.

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У той же час він готовий зайняти посаду, пов'язану з координацією роботи різних міністерств і відомств.

"Це може бути посада віце-прем'єра. Наприклад, я міг би займатися реформою держслужби, впровадженням електронного уряду", - сказав заступник голови АП.

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Як повідомляв УНІАН, на Банковій представили чергову попередню "шахматку" уряду Володимира Гройсмана. Серед іншого, керувати Міністерством охорони здоров'я пропонувалося призначити Дмитра Шимківа.

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