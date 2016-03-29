У Кривому Розі виборці отримували по 500 гривень з міського бюджету – Соболєв

Про це в ефірі Громадського повідомив народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв.

Нардеп розповів, що в першому турі на виборах у 2015 році Юрій Вілкул набрав приблизно 89 тисяч голосів і стільки ж він набрав у другому.

На виборах 27 березня цього року Вілкул набрав 210 тисяч. За словами Соболєва, ці 120 тисяч з’явилися після того, як 160 тисяч осіб отримали матеріальну допомогу по 500 грн.

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«Ці 120 тисяч нових виборців з’явилося не тільки після кампанії залякування, вони з’явились після того, як 160 тисяч осіб отримали від його імені по 500 грн. Підконтрольна йому мерія виділила 80 млн грн матеріальної допомоги, її видавали прямо через відділи соціального забезпечення без будь-якого приховування» - заявив Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових виборах мера Кривого Рогу за Юрія Вілкула проголосували 74,18% виборців. На другому місці - Семен Семенченко (10,92%), на третьому - Світлана Сова (4,67%).