У Канаді закликають посилити санкції проти Росії

Про це йдеться у заяві Діона щодо керівних принципів Канади у світі, які він виголосив під час міжнародної конференції у Оттаві, передає MacLean's.

"Санкції, які були накладені на Росію у відповідь на її агресію проти України, є чинними тільки тому, що вони були запроваджені великою кількістю країн. Канада повинна продовжувати вимагати, щоб ці спільні санкції зберігались або навіть були посилені. Але Канада повинна припинити бути по суті єдиною країною, яка практикує політику порожнього стільця з Росією, тому що діючи таким чином, ми тільки завдаємо собі шкоди", - заявив Діон.

При цьому він заявив: "До тих пір, поки Канада відмовляється взаємодіяти з Росією через дипломатичні та політичні канали, ми перешкоджаємо будь-якій можливості підтримувати Україну шляхом переговорів".

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Діон звернув увагу, що стосовно Сирії позиція Канади щодо обмеженої взаємодії з Росією серйозно послабила можливість його країни впливати на мирні переговори.

Канадський міністр зазначив, що з ряду питань щодо Арктики така позиція обмежила вплив Канади, коли Росія є арктичною країною з її великим узбережжям, яке займає 50% Арктики.

"Канада продовжить виступати проти незаконної анексії Криму Росією та її агресії на сході України, і ми й надалі рішуче стоятимемо пліч-о-пліч з нашими союзниками по НАТО. Однак, такі дії цілком узгоджуються з відновленням наших дипломатичних переговорів з Росією, так само як наші союзники це роблять. Це відновлення відносин спрямовано на допомогу Україні, допомогу Європі та допомогу стабілізувати ситуацію у центрі континенту", - заявив Діон.

Нагадаємо, 18 березня уряд Канади ввів додаткові економічні санкції щодо Росії. У санкційний список потрапили 10 юридичних та 2 фізичних особи, активи яких будуть заморожені, також вони не зможуть здійснювати економічну діяльність.

Наголошується, що додаткові санкції були введені, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди.