Дуда: Відмова від санкцій проти Росії означатиме визнання агресивної та імперіалістичної політики

Про це Дуда сказав під час виступу в неурядовому аналітичному центрі Атлантична Рада США у Вашингтоні (трансляція виступу відбувалась на сайті центру).

"Ми повинні послідовно вимагати повернення до тих геополітичних вимірів, які ми мали перед анексією Криму. Іншими словами, відправною точкою повинна стати відмова Росії від анексії Криму. Не кажучи вже про те, що закінчення війни в Україні залежить від повного виконання Мінських угод, які, на жаль, - ми повинні про це сказати чітко та голосно - не були виконані до цього часу", - наголосив Дуда.

Як заявив президент Польщі, у вирішенні перелічених проблем на даний час здається, що "Захід виглядає повністю безсилим".

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За його словами, він раніше неодноразово чув від західних політиків про їх зацікавленість підтримувати бізнес з Росією. Президент Польщі зазначив, що мова йде про "певних європейських політиків, деяких серйозних політиків, не тільки членів Європейського парламенту".

"Тепер ми чуємо, що серйозні європейські політики кажуть: "Окей, прийшов час, що ми повинні призупинити санкції. Ми повертаємося до бізнесу за старими правилами (незалежно від зовнішніх несприятливих чинників)". Відповідно до моєї позиції, Європа абсолютно не повинна погоджуватися з цим. Тому що це означатиме визнання агресивної та імперіалістичної політики", - наголосив Дуда.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі виступає за введення санкцій проти усіх країн, які порушують міжнародне право.