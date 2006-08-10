7 суддів-сумісників КС порушують Конституцію

Володимир Шаповал в ефірі 5-го каналузаявив, що семеро суддів Конституційного Суду, які водночас працюють в судах загальної юрисдикції, тобто, є сумісниками, самі порушують Основний Закон держави. Провину за цю ситуацію він покладає і на Верховну Раду.

Володимир Шаповал, представник Президента у Конституційному Суді:

- Перед тим як судді Конституційного Суду складали присягу, потрібно було просто проголосувати відповідні постанови, прийняти відповідні рішення. Це загрожує в черговий раз тим, що ми доведемо у своїй практичній діяльності нехтування вимог Конституції.