Порошенко сьогодні зустрінеться з Байденом і міністрами торгівлі та фінансів США

Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом, міністром торгівлі США Пенні Пріцкер та міністром фінансів США Джейкобом Лью.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

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«Сьогодні президент проведе зустріч з віце-президентом США Байденом, міністром фінансів Лью, міністром торгівлі Прітцкер», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Порошенко прибув з робочим візитом до США.

Глава держави вчора виступив на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» та завтра, 1 квітня, візьме участь у Саміті з ядерної безпеки.

Президент також проведе низку зустрічей з керівниками компаній оборонно-промислового комплексу США.

Крім того, Порошенко зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, президентом Аргентини Маурісіо Макрі, генсеком ООН Пан Гі Муном та міністром закордонних справ Австралії Джулією Бішоп.

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Глава держави відвідає Меморіал жертвам Голодомору та зустрінеться з представниками української громади.

Також заплановані інтерв’ю для Fox News та брифінг для представників ЗМІ.