Порошенко озвучив основні меседжі виступу віце-президента США Байдена

Такими словами президент України Петро Порошенко передав своє враження від виступу у парламенті Віце-президента США Джозефа Байдена, відкриваючи на 16-му засіданні Національної ради реформ обговорення податкової реформи. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Це був не тільки адресований назовні меседж про потужну підтримку нашим стратегічним партнером України в дуже важкій ситуації. Це був не лише мессідж щодо підтримки Мінських домовленостей і обов’язковості виконання кожного їхнього пункту не лише Російською Федерацією, за невиконання яких наші стратегічні партнери Сполучені Штати Америки разом з Європейським Союзом наполегливо працюють над продовженням санкцій проти агресора. Але й меседж щодо необхідності імплементації всіх пунктів Мінських угод Україною. Мені дуже важливо, щоб це почули і народні депутати, і громадськість. Це був меседж про необхідність боротьби з корупцією, і вона має полягати не лише в створенні інституціональних структур, а в тому, чого чекає він нас Український народ і чекає весь світ, – результативності, і я би дуже хотів, щоб це почули всі, кого це стосується», – наголосив Порошенко.

Також, за словами глави держави, це був меседж про необхідність проведення конституційних реформ щодо судової гілки влади, децентралізації, дерегуляції, кроків по покращенню інвестиційного клімату, дуже важливої реформи охорони здоров’я. Президент наголосив на тому, що всі ці реформи продемонструють, що Україна має бути переможцем.

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«Ми маємо бути країною, яка в цих умовах дуже жорсткої кризи продемонструє позитивні зміни», – заявив президент.

Глава держави наголосив, що це був дуже важливий виступ. «Я дуже хотів би, щоб всі, в тому числі народні депутати, послухавши промову, не пішли з цієї зали, а, навпаки, проголосували ратифікацію угоди зі Світовим банком, яка дає нам можливість отримати відповідні кошти на фінансування реформ, проголосували закони, якими ми маємо довести виконання всіх наших зобов’язань щодо безвізового режиму з ЄС», – сказав глава держави.

При цьому він зазначив, що останні його зустрічі з керівництвом Євросоюзу, останні зустрічі прем’єр-міністра показали – ми можемо констатувати значний прогрес у виконання плану дій щодо безвізового режиму щодо України, хоча й багато хто в це не вірив. «Перемогти ми зможемо лише тоді, коли ми будемо оптимістами, і будемо вірити у перемогу», – заявив Порошенко.

Глава держави висловив впевненість в тому, що сьогодні, за підсумками Нацради реформ, буде знайдено компроміс у питанні податкової реформи. «Має бути дискусія. Ми маємо знаходити аргументи і відстоювати власну точку зору. Але ми маємо знайти мужність і мудрість виступити єдиною командою для того, щоб нові зміни до законодавства у частині податкової реформи були не лише спрямовані на забезпечення прозорості, підвищення довіри, боротьбу з корупцією, але й забезпечення фінансування видатків державного бюджету, в першу чергу – забезпечення оборонного бюджету, який дозволить нам зупинити агресора і дофінансувати Збройні Сили України і інші силові підрозділи, які забезпечують національну безпеку нашої держави», – сказав президент, підкреслюється в повідомленні.