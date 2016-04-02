Порошенко розмовлятиме з новим генпрокурором про відновлення Сакварелідзе на посаді - Ложкін

Про це глава Адміністрації президента України Борис Ложкін заявив сьогодні в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Така розмова була (між Порошенком і Сакварелідзе після його звільнення 29 березня - УНІАН). Мова була, наскільки мені відомо, про те, що президент буде розмовляти з новим генеральним прокурором про можливе відновлення Давида на його посаді», - заявив він.

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Крім того Ложкін зазначив, що президент буде приймати рішення, кого він запропонує парламенту генеральним прокурором.

«Я впевнений, що це буде однозначно людина незалежна, професійна, яка буде користуватися довірою суспільства», - додав Ложкін.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня, в Генпрокуратурі поінформували, що заступник генерального прокурора - прокурор Одеської області Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ відзначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за «грубе порушення прокурорської етики».

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Пізніше Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією і кругова порука в прокуратурі.

Після звільнення Сакварелідзе повідомив, що 29 березня зустрічався з президентом України Петром Порошенко.

За його словами, президент заявив, що звільнення Сакварелідзе не було з ним погоджено.