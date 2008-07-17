Порошенко та Литвин сіли за кермо комбайнів

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО та лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН за кермом двох комбайнів взяли участь у зборі урожаю біля села Джугастра Крижопільського району Вінницької області, поля якого відносяться до господарства продовольчої компанії "Поділля" .

Як передає кореспондент УНІАН, П.ПОРОШЕНКО і В.ЛИТВИН також привітали селян з початком жнив та побажали гарного врожаю. "Гарний урожай – не той, що у полі, а той, що в коморі", – згадали народну мудрість П.ПОРОШЕНКО та В.ЛИТВИН.

Вони також взяли участь у святі "Першого снопа".

Середня врожайність озимої пшениці в господарствах продовольчої компанії "Поділля" становить 74,1 ц/га.

Довідка УНІАН. Продовольча компанія "Поділля" створена в березні 2005 року та є підрозділом корпорації компанії "Агропродінвест", яка управляє агропромисловими підприємствами у Вінницькій області. До складу "Поділля" входить Крижопільський цукровий завод, а також 18 агроформувань у Крижопільському, Томашпільському, Тростянецькому й Ямпільському районах Вінницької області, які обробляють понад 100 тис. га сільськогосподарських угідь.