У Київському військовому ліцеї відкрили клас "Україна – НАТО"

Сьогодні у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відкрили клас “Україна – НАТО”.

Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативою про створення і введення в навчальний процес такого класу виступив заступник міністра оборони Володимир ДІБРОВА.

Виступаючи на презентації класу перед присутніми - представниками керівництва Міноборони, військових аташатів країн Альянсу, офісу зв’язку НАТО в Україні, - він наголосив, що таке вкладення інвестицій в українську молодь, за якою майбутнє держави, є найефективнішим шляхом забезпечення невідворотності прагнень України в євроатлантичні структури.

“Сьогодні Збройні сили є відкритими для міжнародної спільноти, що є упевненим свідченням бажання України брати участь у діяльності і розбудові євроатлантичної системи безпеки”, - зазначив В.ДІБРОВА.

Він також висловив жаль з приводу існуючих у суспільстві стереотипів про НАТО, навіяних ідеологією держави, якої вже не існує. “Нам необхідно розвіяти туман брехні про Альянс, надати молоді правдиву інформацію про цю систему колективної безпеки та запобігти наявним спекуляціям і маніпуляціям з цього питання”, - наголосив заступник глави оборонного відомства.

У зв’язку з чим В.ДІБРОВА виступив з ініціативою відкрити подібні класи у навчальних закладах та військових частинах по всій Україні. Він також висловив сподівання на допомогу в реалізації цих прагнень з боку держав-членів Альянсу.

Довідка УНІАН. У класі “Україна – НАТО зібрані інформаційно-документальні матеріали про сьогоднішню політику, мету, завдання, історію створення та еволюцію розвитку Північноатлантичного альянсу, наочно відображені питання співпраці України з НАТО. Кабінет обладнаний сучасними технічними засобами для найефективнішої оптимізації проведення в ньому навчальних занять з євроатлантичної тематики.