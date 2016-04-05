Представник України в ЄС не виключив, що на Європу чекає "парад референдумів"

Таку думку український дипломат висловив в інтерв'ю УНІАН, говорячи про наслідки референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запланованого на 6 квітня.

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Відомо, що цим референдумом нідерландці висловлюються не проти угоди, а проти політики Євросоюзу в цілому.

"Я не виключаю, що може початись так званий "парад референдумів". Ми розуміємо, що всі різні, різні - ЄС, різні - в суспільстві, але правила для всіх повинні бути однаковими. Саме це нас об'єднує. Будь-яка організація, в тому числі ЄС, сильна тим, що у неї однакові для всіх правила, тоді все працює", - сказав Точицький.

На його думку, в ситуації, коли економіка йде на спад, набирають сил більш популістські, радикальні партії, а тому подібних референдумів "незгодних з політикою ЄС можна очікувати в будь-якій країні Євросоюзу".

Разом з тим, український дипломат не вважає, що це призведе до розпаду ЄС в цілому.

"ЄС не зникне. Зараз дійсно гостро стоїть питання міграційного кризи, але за рахунок того, що в ЄС є функціональні інститути, він з цим впорається - алгоритм дій вже відпрацьовано, а держави-члени зможуть його імплементувати", - аргументував він.

При цьому представник України при ЄС висловив сподівання, щорезультати референдуму в Нідерландах будуть позитивними для України.

"Його результати не є зобов'язуючими, але, звичайно, не можна недооцінювати політичної значущості цього голосування як для України, так і для ЄС в цілому. Саме тому ми розраховуємо, що, приймаючи рішення, громадяни Нідерландів будуть виходити з того, що мова йде про підтримку угоди, за підписання якого виступило переважна більшість населення України, головною метою якого є сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС, впровадження європейських цінностей і стандартів в нашій країні", - зазначив він.

Точицький також висловив упевненість, що Україна отримає членство в ЄС.

"Я вірю, що ЄС буде існувати й надалі, і навіть у розширеному складі - Україна буде частиною ЄС. Тому що ЄС – це не просто ефективний інститут, але й філософія, це демократичні принципи, верховенство права, свобода слова, віросповідання і цей ряд можна продовжувати), які базуються на економічній складовій, в основі якої – ментальність і розуміння, що правила гри однакові для всіх", - пояснив український дипломат.

За його словами, ЄС за свою історію існування напрацював правила, які дозволили створити ефективну систему менеджменту, як політичного, так і економічного.

"Україна хоче використати цей досвід. Для України ЄС – це модель напрацьованих правил демократичного суспільства та ведення бізнесу. Придумувати щось нове, коли воно вже існує, немає ніякого сенсу. До речі, Угода про асоціацію передбачає, що ми повинні адаптувати близько 90% правил ЄС", - деталізував представник України при ЄС.

Що стосується виконання Угоди про асоціацію в частині прийняття необхідного законодавства, Точицький констатував, що "зроблено дуже багато".

"У частині свобод, конституційної реформи, судочинстві, реформу прокуратури, боротьбі з корупцією – ці великі масиви законодавство вже схвалені або вже розроблені", - деталізував він.

Разом з тим Точицький зазначив, що процес імплементації є "більш складним".

"Зміниа законодавства не означає, що відразу зміниться ментальність українця", - додав він.

У цьому зв'язку дипломат підкреслив, що в ЄС до України "є довіра, впевненість в тому, що ми вдало проходимо цей шлях".

"Ми не можемо дозволити нові вибори, ми повинні створити нову коаліцію, новий уряд і рухатися далі. І це розуміють не тільки тут, в європейських інститутах, це розуміють і в Києві", - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".