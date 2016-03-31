Прем'єр Нідерландів впевнений, що голландці проголосують за асоціацію з Україною

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю Nieuwsuur, передає Європейська правда.

"Я маю впевненість в мудрості Нідерландів. Я думаю, що більшість проголосує "за" на референдумі 6 квітня, в інтересах розвитку торгівлі та стабільності в Європі", - зауважив він.

"Це важливо, адже ми живемо в непевні часи", - підкреслив Рютте.

Читайте такожУ Нідерландах депутати запідозрили вплив Росії на референдум щодо асоціації Україна-ЄС

"Ця угода не про членство в ЄС, не про гроші та не про безвізовий режим", - відзначив нідерландський прем'єр.

"Україна поза ЄС, але на краю Європи. Ми зацікавлені в стабільності в цій країні, в розвитку економіки та верховенстві права", - наголосив він.

Рютте також заперечив тезу опонентів, що Угода про асоціацію сприятиме роз'єднаності України.

"Росія окупувала частини країни і завдали значної шкоди в інших частинах. Говорити, що це спровокував ЄС, це перевернути суть", - зауважив прем'єр Нідерландів.

Читайте такожМер Роттердама голосуватиме за ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС

Як повідомляв УНІАН, депутат нижньої палати парламенту Нідерландів від партії D66 Кейс Ферхувен, який є одним з ключових лобістів угоди про асоціацію з Україною, визнав, що парламент не стане її ратифікувати в разі негативного результату референдуму.