Аваков за 2015 рік задекларував понад мільйон гривень доходу

Про це йдеться в декларації міністра про доходи за минулий рік, опублікованій на Урядовому порталі.

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Сума зарплати Авакова склала 228 тис. 414 грн, а членів його родини – 187 тис. 153 грн.

Зазначається, що за продаж особистих цінних речей та виробів мистецтва міністр отримав 1 млн 450 тис. грн, а члени його родини – 2 млн 230 тис. грн.

Також Аваков володіє земельною ділянкою площею 1 тис 200 кв.м та трьома квартирами площею 657,9 кв.м, 70,9 кв.м та 58 кв.м. Водночас, як свідчить декларація, ні міністр, ні члени його родини не володіють транспортними засобами.

На рахунках у банках у Авакова зберігається 232 тис. 328 грн, військові облігації – 20 тис. грн, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації становить 9 млн 37 тис. 478 грн, у тому числі за кордоном – 8 млн 832 тис. грн.

У своїй декларації Аваков також повідомив про 1 млн 212 тис. 548 грн, які були внесені у вигляді застави за командира спецпідрозділу МВС «Слобожанщина» Андрія Янголенка.