Міністр юстиції Петренко задекларував майже 4 мільйони гривень доходу

Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.

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З цієї суми зарплата міністра становить 71 тис. 949 грн. Дивіденди і проценти становлять 1 млн 554 тис. грн. Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна склав 2 млн 100 тис. грн.

Також наголошується, що Петренко отримав від Ради Європи відшкодування витрат 3 тис. 30 євро і 82 тис. 954 грн.

Міністр володіє земельними ділянками загальною площею понад 30 тис. кв. м, який орендує квартиру площею 144,3 кв. м.

Серед задекларованих Петренко транспортних засобів Wolksvagen Golf (2007 року випуску), Land Rover (2006 року випуску) і Toyota Camry (2013 року випуску, знаходиться в оренді).

У міністра юстиції на рахунках у банках та інших фінансових установах є понад 24 млн 853 тис. грн.