Ющенко на Говерлі заблукав у тумані?

О 10.00 зі сторони Заросляка на Говерлу піднявся голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник. Разом з ним – делегації з усіх областей України, яких дві з половиною години супроводжували закріплені за ними представники районних державних адміністрацій Прикарпаття. Про це сьогодні, 18 липня, ЗІКу повідомив помічник голови облради Йосип Кулик.

На вершині Говерли - туман, без дощу, вітер зі сторони Закарпаття. Зараз там очікують Президента України Віктора Ющенка, який разом зі своїм Секретаріатом і головами облдержадміністрацій йде з боку Закарпатської області.

Сходження на Говерлу з боку Івано-Франківської області тривало 2,5 години. По дорозі моросив дощ, туман. У кожній із делегацій в середньому по 30 представників.