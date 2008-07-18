У Тимошенко натякають, що Світовий банк з поганим прогнозом погарячкував

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що експерти Світового банку перебільшують вплив світових цін на інфляційні процеси в Україні.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи погіршення Світовим банком прогнозу інфляції 2008 року в Україні.

«На наш погляд, експерти Світового банку, погіршуючи свій прогноз інфляції, з одного боку, перебільшують вплив світових цін на інфляційні процеси в Україні, з іншого – недооцінюють вплив антиінфляційної політики в перспективі. Так, сьогодні на світових ринках відбувається прискорення інфляційних процесів, тоді як в Україні спостерігаються протилежні тенденції», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Разом з цим, міністр зазначив, що Світовий банк позитивно оцінює дії уряду і Національного банку України щодо проведення зваженої макроекономічної політики, спрямованої на заборону інфляційних процесів.

Крім того, сказав Б.ДАНИЛИШИН, поліпшення Світовим банком прогнозу економічного зростання в 2008 році з 5,5% до 6% повністю відповідає динаміці розвитку, що склалася в Україні в першому півріччі, і прогнозним оцінкам уряду.

«Слід зазначити, що експерти Світового банку досить позитивно оцінюють складові зростання економіки, закладаючи високу динаміку саме інвестицій. Тим самим це підтверджує позицію уряду, що стійкість економіки України до сировинних шоків довела інвесторам – ми маємо надійні базові чинники підвищення конкурентоспроможності», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5% до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2% до 21,5%.