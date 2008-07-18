У БЮТ думають, що Ющенко почекає, поки Тимошенко проведе експертизу

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО називає необгрунтованим звинувачення на адресу уряду з боку Секретаріату Президента у зв`язку з перенесенням наради у глави держави щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди».

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву Уповноваженого Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.

За словами народного депутата, Президент не повинен виходити за рамки Конституції України і перебирати на себе повноваження уряду в економічній сфері. Він зазначив, що підписання будь-яких документів щодо транспортування нафти трубопроводом «Одеса-Броди» вимагає первинного проведення «антикорупційної експертизи Кабінетом міністрів». В.ПИСАРЕНКО вважає, що це необхідно зробити для того, щоб не допустити подібної ситуації, яка сталася з шельфом Чорного моря. “Не можна допустити, щоб подібні контракти укладали похапцем», - сказав народний депутат. Він зазначив, що якби це питання дійсно вимагало екстреного розгляду, то Кабінет міністрів невідкладно зібрав нараду і ухвалив відповідне рішення. «Екстрено це питання не стояло. Складається враження, що Секретаріат Президента піклується про добробут великих компаній і олігархів, а не українського народу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами уповноваженого Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Б.СОКОЛОВСЬКОГО, в середу, 16 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав намір провести нараду з питань реалізації проекту «Одеса-Броди», на якій планувалося підписати документи, необхідні для практичного втілення Указу Президента України №474 про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

«На позавчора було практично завершено підготовку проектів двох угод про постачання на підприємства (НПК «Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття») більш як 5 млн. тонн каспійської нафти і також 3 млн. тонн (нафти) транзиту через Україну», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Ці угоди планувалося підписати строком на два роки.

Уповноважений Президента повідомив, що глава держави був вимушений відмінити нараду, оскільки буквально напередодні до Секретаріату Президента факсом надійшла копія доручення за підписом прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, в якому вона заборонила представникам урядових структур і державних компаній брати участь в переговорах, нарадах і консультаціях і підписувати документи щодо транспортування нафти трубопроводом «Одеса-Броди» до окремого рішення уряду.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ розцінив дану ситуацію як «безпрецедентний випадок». За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, «ця ситуація відкладає реалізацію проекту як мінімум на декілька місяців». «Це шокуюча ситуація. Такі дії мають ознаки державного злочину, але я переконаний, що рано чи пізно, навіть якщо доведеться скликати РНБО, ми доб`ємося, що цей проект буде реалізовано в національних інтересах України», - сказав Уповноважений Президента.