Гризлов хоче налагодити у Мінську обговорення тексту закону про вибори на Донбасі

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Я переконаний, що в рамках діяльності політичної підгрупи необхідно налагодити спільну практичну роботу над текстом закону про місцеві вибори (у відповідності з пунктом 12 Комплексу заходів): з фіксацією як положень, за якими досягнута згода всіх сторін, так і "розвилок" з варіантами їх вирішення", - сказав він журналістам.

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Таким чином, можна вийти на свого роду "дорожню карту" з розробки даного документа, переконаний Гризлов.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня Порошенко заявив про готовність до виборів на окупованому Донбасі після взяття кордону під контроль міжнародних сил.