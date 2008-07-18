Вітренко: СБУ перетворилося на "помаранчеве гестапо"

Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО заявляє, що СБУ грубо втручається в діяльність політичних партій.

Про це говориться в заяві Н.ВІТРЕНКО, переданій УНІАН прес-службою ПСПУ.

За словами лідера прогресивних соціалістів, представники Служби безпеки України «займаються залякуванням активістів ПСПУ і цим намагаються блокувати їхню участь в антинатовських акціях протесту в Одеській, Миколаївській областях, в Мелітополі, на території АР Крим».

Як відзначає Н.ВІТРЕНКО, напередодні проведення ПСПУ акції протесту з приводу натовських учень "Сі Бриз – 2008" до неї приходили три працівники СБУ і «фактично залякували кримінальною відповідальністю за проведення антинатовських акцій протесту».

За її словами, окрім Києва, і в Одесі, Миколаєві, Донецьку, Луганську, Вінниці та інших містах місцеві працівники СБУ «фактично залякували» секретарів обкомів і інших активістів ПСПУ з тим, щоб вони відмовилися від антинатовських акцій протесту.

Н.ВІТРЕНКО заявляє, що СБУ «незаконно втручається в діяльність ПСПУ і ганьбить Україну на міжнародній арені. Вона грубим чином порушує конституційні і конвенційні права громадян України”. На думку лідера ПСПУ, СБУ “перетворилася на репресивний орган, що переслідує громадян України членів опозиційної партії ПСПУ за їх політичні переконання. СБУ по суті перетворилася на помаранчеве гестапо для придушення інакомислення і обслуговування режиму і особистих поглядів Президента ЮЩЕНКА. СБУ займається реабілітацією посібників фашистів і пропагандою для втягування України в НАТО».

Лідер ПСПУ «переконана, що окрім залякування неугодних, СБУ ще і готує фізичні розправи над нами».

Н.ВІТРЕНКО в своїй заяві вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ «прийняти екстрені заходи і присікти втручання СБУ в діяльність політичних партій і порушення нею прав людини в Україні».