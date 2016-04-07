Деканоїдзе: Я відчуваю реванш міліцейської системи
Глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявляє, що реформу поліції можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників МВС, які не пройшли переатестацію.
Про це Деканоїдзе заявила в інтерв’ю журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».
«Я відчуваю реванш міліції, реванш тих співробітників, які не пройшли переатестацію. Майже всі вони звернулися до суду. Конвеєром відбуваються закриті засідання, і я дуже боюся, що стара суддівська система зробить усе, щоб загубити реформу поліції», – зазначила вона.
Читайте такожНацполіції дали місяць на стабілізацію ситуації зі злочинністю в Україні
Глава Нацполіції повідомила, що уже є два рішення суду про поновлення на роботі працівників МВС, які не пройшли переатестацію.
«Однак таких рішень може бути більше, бо оскарження рішень переатестаційних комісій у судах розпочалися лише три тижні тому.
«Люди, які займалися вимаганням, бандитизмом, не можуть знайти себе поза міліцейською системою, вони прагнуть повернутися, щоб займатися цим уже в оновленій поліції», – додала Деканоїдзе.
Як повідомляв УНІАН, за словами Деканоїдзе, в Києві роботу втратили 13% колишніх міліціонерів, а в області – 19 %.