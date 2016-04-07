Деканоїдзе: Я відчуваю реванш міліцейської системи

Про це Деканоїдзе заявила в інтерв’ю журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

«Я відчуваю реванш міліції, реванш тих співробітників, які не пройшли переатестацію. Майже всі вони звернулися до суду. Конвеєром відбуваються закриті засідання, і я дуже боюся, що стара суддівська система зробить усе, щоб загубити реформу поліції», – зазначила вона.

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Глава Нацполіції повідомила, що уже є два рішення суду про поновлення на роботі працівників МВС, які не пройшли переатестацію.

«Однак таких рішень може бути більше, бо оскарження рішень переатестаційних комісій у судах розпочалися лише три тижні тому.

«Люди, які займалися вимаганням, бандитизмом, не можуть знайти себе поза міліцейською системою, вони прагнуть повернутися, щоб займатися цим уже в оновленій поліції», – додала Деканоїдзе.

Як повідомляв УНІАН, за словами Деканоїдзе, в Києві роботу втратили 13% колишніх міліціонерів, а в області – 19 %.