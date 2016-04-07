Завтра кримські окупанти можуть заборонити Меджліс

Засідання розпочнеться о 9.30, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на одного з учасників процесу.

Зазначається, що в четвер 7 квітня на засіданні суду виступили позивач, відповідач та залучені сторони – представники кримського Мін'юсту і адвокат місцевого Держкомнацу.

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Адвокат Джеміль Темишев, що представляє Меджліс, не виключає, що суд винесе рішення по справі вже завтра.

Як відомо, процес ініціювала "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська. Керівники Меджлісу прогнозують, що, швидше за все, суд задовольнить вимоги прокуратури.