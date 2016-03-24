В окупованому Криму фігурантів "справи 26 лютого" залишили під вартою

У Криму, за рішенням Верховного суду Криму, підконтрольного Росії, продовжено арешт фігурантів«справи 26 лютого».

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов, який виступає захисником одного з підсудних – Ахтема Чийгоза.

«Термін утримання під вартою фігурантам справи – Ахтему Чийгозу, Алі Асанову і Мустафі Дегерменджи продовжено до 24 квітня», – сказав він.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 24 березня залишив без задоволення апеляцію прокуратури анексованого Криму, яка вимагала повернути справу в суд для винесення в подальшому обвинувального висновку підсудним.

Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України і протистояли їм активістів партії «Русское единство», очолюваної на той момент нинішнім главою Криму Сергієм Аксьоновим.

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Події відбувалися 26 лютого 2014 року. За даними російського слідства, через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

15 лютого на засіданні російського Верховного суду Криму було вирішено відправити цю справу на дорозслідування.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».