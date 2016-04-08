Національна асоціація адвокатів хоче отримати статус потерпілої у справі про вбивство Грабовського

Як йдеться у заяві Асоціації адвокатів, необхідність отримання статусу потерпілої сторони НААУ обґрунтовує положеннями статей 45, 55 та 56 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статей 55 та 56 КПК України.

Зокрема, зазначається в заяві, відповідно до частини 1 статті 55 Кримінального процесуального кодексу України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або матеріальної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов’язки потерпілого виникають у особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

“Вбивство адвоката Грабовського – важка втрата для усієї адвокатури України. Проте Національна асоціація адвокатів України, відповідно до приписів ст. 55 КПК України, не може бути визнана потерпілою за ознаками спричинення їй моральної шкоди. Натомість Національна асоціація адвокатів України вважає, що кримінальним правопорушенням їй спричинена матеріальна шкода”, - йдеться у заяві.

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НААУ нагадує, що 10 березня Асоціація звернулася із письмовою заявою до Національної поліції у місті Києві з приводу безвісного зникнення адвоката Грабовського, який на той момент мав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та був членом НААУ і заступником голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Як повідомлялося, тіло адвоката Грабовського було знайдено за 27 км від міста Жашків Черкаської області 25 березня.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, затримано двох підозрюваних у вбивстві Грабовського.

Грабовський був захисником російського спецпризначенця Олександра Александрова, якого у складі диверсійної групи затримали на Донбасі у травні 2015 року.

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