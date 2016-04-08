У Лаврова впевнені, що Захід без Росії не вирішить своїх проблем

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мєшков сказав під час парламентських слухань у російській Держдумі.

За його словами, абсолютно чітко на Заході розуміють, що мають потребу у російській підтримці з ключових міжнародних питань. Зокрема, сказав Мєшков, це показала міграційна криза в Європі, також великі теракти у різних столицях чітко продемонстрували, що всі ці проблеми без Росії вирішити просто неможливо.

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«Сьогодні потрібно говорити про роздвоєння свідомості у західній політичній еліті. З одного боку - бажання покарати Росію за самостійний курс, наводять Крим, Донбас як привід ..., а з іншого - абсолютно чітко на Заході розуміють, що мають потребу у нашій підтримці з ключових питань», - сказав він.

Мєшков заявив, що позиція США протягом останнього року починає трансформуватися - з одного боку, продовжують санкції, з іншого - розвивають прагматичну співпрацю «там, де не можуть обійтися».

Крім цього, за його словами, Євросоюз продовжує співпрацю з Москвою у низці областей, незважаючи на санкційну риторику.

«Незважаючи на санкції і обвинувальну риторику на нашу адресу, Брюссель продовжує співпрацювати з нами у тих областях, де йому вигідно», - сказав Мєшков.

«У нас ні на день не припинявся міграційний діалог, взаємодія з низки інших галузевих питань. Тривають експертні консультації з регіональних проблем - в першу чергу, по Близькому Сходу», - додав він.

За його словами, ці переговори вигідні також РФ.