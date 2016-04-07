Євросоюз розглядає дві кандидатури на зміну своєму послу в Україні - ЗМІ

Чинного посла Яна Томбінського може змінити італійський дипломат Х'ю Мінгареллі або швед Пітер Семнебі, повідомляють джерела "Апострофа". Пізніше цю інформацію підтвердили офіційні особи у зовнішньополітичній службі ЄС в Брюсселі.

Співрозмовники видання зазначають, що обидва кандидати добре ознайомлені із ситуацією в Україні, проте попереджають, що призначення нового посла може дещо змінити тональність взаємин Києва і Брюсселя.

"Зараз проходить процес відбору на посади всіх голів представництв ЄС, які підлягають ротації у 2016 році. Ми розповімо про призначення, щойно буде прийнято рішення. Відібрані претенденти проходять співбесіду в спеціальній комісії, після чого кандидати, які пройшли попередній відбір, запрошуються на другу співбесіду. Остаточне рішення про призначення глав Представництв приймається Верховним представником ЄС із закордонних справ (Федерікою Могеріні, — Ред.)",— повідомив виданню один з прес-секретарів європейського зовнішньополітичного відомства.

У Брюсселі не уточнюють, кого саме розглядають на посаду нового посла Євросоюзу в Україні. Відмовляється коментувати цю інформацію також Ян Томбінський. "Я буду залишатися на посаді до серпня. Тоді можна буде говорити про підсумки мого перебування на посаді і коментувати наступників. У мене ще є п'ять місяців", — заявив виданню глава Представництва ЄС в Україні.

Тим часом, джерела "Апострофа" повідомляють, що успішно пройшли співбесіду і всерйоз претендують на посаду посла Євросоюзу в Україні вже як мінімум два кандидати. "Це італійський дипломат Х'ю Мінгареллі і його шведський колега Пітер Семнебі", - зазначив співрозмовник видання. За його словами, обидві кандидатури добре ознайомлені із ситуацією і Україні і цілком можуть продовжити курс на зближення Києва та Брюсселя.

Видання повідомляє, що зараз Х'ю Мінгареллі обіймає посаду керуючого директора по Північній Африці, Близькому сходу, Аравійському півострові, Ірану та Іраку при Європейській службі зовнішньополітичної діяльності. На цій посаді він працює з 2011 року, а до цього, з 2002 по 2011 рік, займався країнами східної Європи, в тому числі — Україною. З 2002 по 2007 роки він виконував функції Директора по Східній Європі, Кавказу і Центральної Азії, а також Директора з Близького сходу і південного узбережжя Середземного моря. При цьому з 2007 по 2011 роки Мінгареллі відповідав за всі регіони Східного і Середземного сусідства ЄС.

У свою чергу сам Мінгареллі у телефонній розмові з кореспондентом видання заявив, що не може коментувати тему нового глави Представництва ЄС в Україні: "Я посадова особа і не маю права обговорювати таку інформацію з представниками ЗМІ".

Читайте такожТомбінський: історія з "панамськими офшорами" - не українська, а глобальна проблема

На відміну від Х'ю Мінгареллі, який почав свою діяльність у приватному секторі, працюючи фінансовим аналітиком у Парижі, Пітер Семнебі — "чистокровний" дипломат. Почавши кар'єру в МЗС Швеції, він працював у посольствах цієї держави в Німеччині, Україні та СРСР. З 2000 по 2005 роки Семнебі працював при ОБСЄ у місії в Хорватії.

Крім того, за словами співрозмовників "Апострофа", приїзд до Києва нового посла може дещо змінити тональність відносин України з Європейським союзом. Справа в тому, що Х'ю Мінгареллі неодноразово виступав за поглиблення відносин між Києвом і Брюсселем. Ще в 2003 році він благословив спільний звіт України і ЄС про стан виконання чинної тоді Угоди про партнерство і співробітництво, де вперше була узгоджена необхідність підготовки нового договору з урахуванням стратегії України на вступ до ЄС.

Тим часом Пітер Семнебі, за словами деяких опитаних "Апострофом" експертів, є набагато обережнішим і менш рішучим дипломатом. Він - прихильник концепції "Східного партнерства", в рамках якої Україні висувається низка вимог як до кандидата на вступ до ЄС, але реальних перспектив членства України в Євросоюзі немає.