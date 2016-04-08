МЗС: Витягувати Савченко вже з тюрми буде складніше з кожним днем, треба це робити зараз

Про це посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю журналу «Фокус».

«Її потрібно звільнити найближчим часом, одразу після того, як вирок набув чинності. Увага до її справи зараз максимальна, про неї згадує президент США Барак Обама в розмові з Путіним, і цією увагою треба скористатися. Якщо Савченко встигнуть етапувати, тоді з кожним днем витягнути її буде дедалі складніше», - сказав Кулеба.

Дипломат зазначив, що обмін Савченко на російських ГРУшників є «робочим варіантом, але не єдиним».

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«Про інші я не хочу говорити, бо росіяни працюють за принципом «усе, що ви скажете, буде використано проти вас». Будь-яку нашу заяву вони вивертають навиворіт, намагаючись нас дискредитувати або добитися додаткових поступок», - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Росія створила новий феномен — міжнародних політичних заручників.

«Ти хапаєш громадянина іншої країни, вигадуєш якісь звинувачення й кидаєш його за ґрати. Ця ситуація шокує міжнародних правозахисників - вони бачили, як таким чином країна поводиться зі своїми громадянами, але коли з чужими - це вже поза будь-якими рамками», - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що в цій історії Савченко виступає в ролі якоря.

«Коли нам вдасться витягнути її, тоді відкриється шлях до визволення всіх українських політв'язнів у Росії», - додав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновлює суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

5 квітня вирок набув чинності, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.

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