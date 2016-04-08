Нідерланди повторно ратифікують Угоду про асоціацію з Україною з "нехорошими поправками" - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи результати референдуму в Нідерландах щодо угоди.

«Я думаю, що зараз будуть серйозні консультації в Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ, у Європейській раді на рівні глав держав і урядів. Швидше за все, перший варіант (55%) парламент Нідерландів повторно ратифікує угоду з нехорошими поправками, які буде включено в лист ратифікації, який вони спрямують генеральному секретарю Ради ЄС», - сказав Толстов.

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Разом з тим він вважає, що може бути й інший варіант розвитку подій.

«Другий варіант, якому я даю 45%, що вони дочекаються парламентських виборів і залишать це питання наступному уряду, при тому, що нинішні правлячі партії говоритимуть про те, що вони підтримають ратифікацію цієї угоди», - додав Толстов.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС?».

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Згідно з попередніми даними, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1% учасників референдуму.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС і Україною шукати компроміс з приводу результатів консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, який буде прийнятним для всіх сторін.