У МЗС РФ заявили, що Захід не визнає ті референдуми, які йому "не подобаються"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков заявив під час парламентських слухань у Держдумі Росії.

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«Доволі цікава реакція на цей референдум (у Нідерландах - УНІАН): кажуть, він не є обов'язковим, навіщо його результати брати до уваги, треба рухатися далі, наче нічого не сталося. Такі лунають сигнали», - сказав Мєшков.

За його словами, напередодні референдуму в Нідерландах на каналі Euronews не було інформації про цю подію.

Мєшков вважає, що на Заході переважає «цікавий підхід, який пропонує себе як єдиного хранителя демократичних цінностей до проблематики референдумів».

«Їм не сподобався «референдум» у Криму - вони його не визнають, не подобаються результати референдуму в Нідерландах - закликають просто ігнорувати. Коли кажуть, що народ Чорногорії повинен сказати про те, чи хочуть вони вступити в НАТО, кажуть - ні, не треба», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС?».

За попереднім даними, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС й Україною шукати компроміс стосовно результатів консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, який буде прийнятний для всіх сторін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей, які взяли участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловились за приєднання Криму до РФ.

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18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.