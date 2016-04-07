Нідерландам та ЄС потрібен час, щоб зрозуміти, що робити далі з результатами референдуму щодо асоціації - європейський аналітик

Таку думку вона висловила в коментарі власному кореспонденту УНІАН.

Поль зазначила, що результат референдуму "пригнічує, але, мабуть, не є дивним, враховуючи зростання євроскептицизму в усьому ЄС".

"Мені здається, що занадто рано, щоб зрозуміти, якими будуть остаточні підсумки нідерландського референдуму. В даний час видається, що ЄС буде паралізований питанням, що далі робити. Тому я думаю, що голландському уряду, ЄС і т. д. потрібен буде якийсь час, щоб переварити те, що відбулося і визначити, якими будуть подальші дії", - вважає вона.

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На думку Поль, це також залишає і Україну у "підвішеному стані, що є, дійсно, поганою новиною і посилає негативний сигнал іншим країнам регіону, тому що ставлять під загрозу зобов'язання ЄС".

Нагадавши, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вже заявив, що його уряд не буде ратифікувати договір, як це планувалося, аналітик припустила, що ігнорування результатів у світлі виборів, які відбудуться у 2017 році, "може бути поганою новиною для його і без того крихкої урядової коаліції".

"Все це було фарсом. І було б безглуздям, якби, базуючись на кількості голосів, меншій, ніж третина нідерландців, які прийшли проголосувати, такі важливі відносини опинилися б під загрозою", - заявила Поль.

Експерт вважає, що Угода про асоціацію є "ключом, щоб допомогти Україні, оскільки це - дорожня карта реформування та сприяння зміцненню державності України, яка буде стимулювати торгівлю і допомагати боротися з корупцією". "Це стане величезним розчаруванням для української влади та суспільства. Немає сумніву, що будуть зростати побоювання щодо того, чи може це вплинути на рішення щодо безвізового режиму, який дозволить громадянам України їздити в Європу наприкінці цього року", - не виключила Поль.

Разом з тим, експерт констатувала, що це - не перший раз, коли "голландці запускають кішку серед голубів". "Незважаючи на те, що Нідерланди є одним із засновників ЄС, вони все частіше стають розсадником євроскептицизму із зростанням підтримки ультраправих. Країна відкинула проект Конституції на референдумі 2005. Це просто сором для Нідерландів, які наразі головують в ЄС", - підкреслила вона.

Поль також вважає, що це голосування "стало тривожним уроком для активістів, які хочуть, щоб Великобританія залишилася в ЄС, і завдає удару по проекту ЄС". "Без сумніву, Кремль, здається, насолоджується подіями, які підривають або послаблюють ЄС та Україну, і буде незадоволений цим результатом", - додала аналітик.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.