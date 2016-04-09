Нардеп про Гонтарєву: звідки у технократа морально-етичні норми

Таку думку в інтерв'ю Лівому Берегу висловив заступник голови фракції БПП Олександр Третьяков.

На його думку, Гонтарєва відноситься до когорти технократів, а вони керуються бізнес-інтересами, а не політичними.

"Тут все зводиться до дискусії про технократичний та політичний уряд. Перше виключає політичну складову. Члену такого Кабміну все одно - росіяни, не росіяни. Гонтарєва не брала участь у Майдані, їй все одно. Вона - технократ. Звідки у технократа морально-етична норма?", - прокоментував Третьяков.

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"Після революції і всіх цих подій, уряд має бути політичним, а не технократичним. І це принципова річ. Технократи можуть бути на рівні заступників, консультантів", - додав він.

Разом з тим Третьяков висловив упевненість, що президент не повинен розділяти з нею політичну відповідальність, у разі, якщо факт співпраці з "ворогом" буде доведено. Нардеп припустив, що глава держави про ведення бізнесу з представником країни-агресора міг не знати.

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"Ви демонізуєте його (Порошенка - ред.). Вважаєте директором заводу, який знає, що відбувається в цеху №1 або в цеху №2. Я не хотів би, щоб президентом у нас був директор заводу. Неможливо в країні контролювати все одноосібно...Він повинен просто перерозподіляти відповідальність. І моральні норми тієї людини, на яку він поклав ту або іншу відповідальність - це до питання про торгівлю з Росією - особиста справа кожного", - резюмував Третьяков.

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Довідка УНІАН. 3 квітня, у низці ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на документи панамської компанії Mossack Fonseca, що спеціалізується на реєстрації офшорних компаній, про те, що голова НБУ Валерія Гонтарєва була бізнес-партнером російського чиновника і першого заступника президента російського державного банку «ВТБ» Юрія Соловйова.

За результатами проведеного розслідування журналісти встановили, що до осені 2014 року 22,74% акцій ICU, яку з 2007 року і до переходу в НБУ очолювала Гонтарєва, належали дружині Соловйова - Галині Улютиной.

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У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн дол. офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якого співпадає з адресою центрального офісу ICU.

У вересні 2014 року, в період введення секторальних санкцій ЄС і США проти держсектора РФ, під які потрапив і ВТБ, ICU викупила частку Улютиной.