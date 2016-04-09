Крім Roshen, Порошенко має активи в низці підприємств (список)

Згідно з матеріалами DT.UA, активи президента України також є в аграрному, промисловому, будівельному та медіа-бізнесі.

Аграрні підприємства президента, наприклад, нітрохи не поступаються за своїми масштабами кондитерським, йдеться у статті.

"Тим не менш і в матеріалах Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, і в роз'ясненнях юристів президента, і в заяві Ротшильдів наполегливо звучить формулювання "кондитерський бізнес". А що буде з аграрним бізнесом, медіабізнесом, промисловими об'єктами, масштабними будівельними проектами?" - зазначають у виданні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке ґрунтується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

Разом з тим Порошенко заявив, що відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.

У свою чергу, фінансові радники президента наголосили, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

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Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що "не бачать складу злочину" в інформації про нібито існування офшорів Порошенком.

Водночас у НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування щодо чинного президента України.

У Державній фіскальній службі повідомили, що перевіряють інформацію про наявність у Порошенка офшорних рахунків, але поки не бачать в цьому порушень українського законодавства.