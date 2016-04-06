Порошенко заявив, що готовий до будь-яких розслідувань щодо "офшорного скандалу"

Про це Порошенко сказав під час свого виступу в Національному прес-клубі Японії. "Я готовий до проведення будь-яких розслідувань", - сказав Порошенко.

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Він звернув увагу, що сама по собі структура корпорації Roshen є прозорою та не передбачає використання якихось офшорних схем або рахунків. Однак передача Roshen в управління вимагає використання офшорної компанії, яка була зареєстрована на Британських Віргінських островах.

"Дуже проста річ - реєстрація компанії (Prime Asset Partners Limited на Британських Віргінських островах - УНІАН), що дозволило провести ще одну прозору процедуру - реєстрацію та переведення моїх активів у міжнародний трастовий фонд. І ці активи не використовувалися для торговельної діяльності, - сказав Порошенко. - Я готовий до будь-якого розслідування, оскільки все було прозоро з самого початку. Ніяких таємних рахунків, все просто. Компанія (Prime Asset Partners Limited - УНІАН) була зареєстрована лише для того, щоб передати активи в управління трастового фонду".

Він підкреслив, що договір про передачу активів у траст не дозволяє йому, як главі держави, повернути активи. «Я не зможу отримати активи назад до завершення терміну мого президентства. Все було зроблено з однією метою - щоб усе було прозоро, - сказав Порошенко. - Це той механізм, який широко використовується в світі, і нам немає чого ховати».

Раніше глава держави зазначав, що розслідування журналістів щодо корпорації Roshen, представлене в рамках розгорнутої на початку квітня публікації так званих "панамських документів" про офшори провідних політичних діячів і публічних персон, відрізняється від інших розслідувань тим, що з активами Порошенка все прозоро.