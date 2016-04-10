Байден подякував Яценюку за партнерство із США

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Посольства США в Україні.

Зазначається, що сьогодні вранці віце-президент США говорив з Яценюком, який оголосив про свій намір піти з посади прем'єр-міністра наступного тижня в очікуванні, що новий уряд повинен має призначити український парламент.

Віце-президент подякував Яценюку за партнерство в історичний для України час.

Він позитивно оцінив результати роботи глави уряду України за останні два роки, зокрема, відзначивши поступ, досягнутий у важких, але необхідних економічних реформах, підписання Угоди про асоціацію з ЄС, і роботу, виконану для підвищення енергетичної незалежності України.

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Байден і Яценюк погодилися, що ці зміни повинні бути незворотними, і неухильний прогрес є найважливішою умовою забезпечення щасливого майбутнього для народу України.

Співрозмовники також погодилися з важливістю формування нового Кабінету міністрів України, який буде прагнути реалізувати необхідні реформи, зокрема, рекомендовані Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом.

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Віце-президент похвалив прем'єра Яценюка за його невтомні зусилля на благо України і його намір продовжувати участь у процесі реалізації цих та інших реформ, необхідних для забезпечення стабільності, процвітання і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України.