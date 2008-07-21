У НУ-НС знають, що Україну незабаром чекає "гучна резонансна екстрадиція"

За місяць в Україну може бути екстрадована одна відома особа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив народний депутат Кирило КУЛИКОВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Інших подробиць К.КУЛИКОВ не назвав. «Я навмисно не буду зараз оголошувати про яку країну і про кого йдеться, але підкреслюю, що це буде гучна резонансна екстрадиція», - сказав він.

Коментуючи можливість екстрадиції з Росії в Україну одного з фігурантів справи про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА Володимира САЦЮКА, К.КУЛИКОВ зазначив, що офіційної інформації про його громадянство немає. «Українським правоохоронним органам потрібно отримати від Генеральної прокуратури Росії офіційні відомості про те, що В.САЦЮК набув російського громадянства. Якщо це буде підтверджено, то, звичайно, його екстрадиція в Україну не можлива, адже це заперечує Російська конституція», - сказав К.КУЛИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовилась видавати колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА правоохоронним органам України. «У зв`язку з тим, що у провадженні військової прокуратури Центрального регіону України знаходиться кримінальна справа із звинувачення В.САЦЮКА в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, здійснені працівником правоохоронного органу), ч.2 ст.366 (службова фальсифікація, тобто внесення службовою особою до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, які призвели до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України, Генеральна прокуратура України в квітні 2008 року звернулася до Генеральної прокуратури Російської Федерації з клопотанням про його екстрадицію”, - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури України. Разом з тим прес-служба ГПУ відзначає: “У відповідь на це звернення Генеральна прокуратура РФ повідомила, що, оскільки В.САЦЮК є громадянином Російської Федерації, то згідно зі ст.61 Конституції РФ і ст.57 Конвенції про правову допомогу і про правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах видача його правоохоронним органам України неможлива”.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо колишнього першого заступника голови СБУ за ознаками ч.2 ст.423 Кримінального кодексу України (зловживання військовою службовою особою службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).