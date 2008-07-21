Литвин: країна перебуває в стані війни

Лідер фракції блоку Володимира Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що дострокові парламентські вибори стануть виходом із ситуації, що склалася, за умови, що українці відмовлять в довірі основним політичним силам, які несуть відповідальність за те, що відбувається в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Попри те, що всі говорять: вибори не потрібні, вони нічого не дадуть, – і це справді так, якщо результати (виборів - УНІАН) будуть такими самими, – проте всі активно почали готуватися до можливих виборів», - відзначив політик.

На його думку, в даний час населення України відчуває «тотальне розчарування у владі». Кризова ситуація посилюється «війнами» на місцевому рівні, відзначає В.ЛИТВИН. «Практично в кожному регіоні відбуваються війни або на рівні керівника обласної адміністрації і обласної ради, або на рівні міських голів і депутатського корпусу. Тобто країна перебуває в стані війни. Природно, це довго тривати не може і не повинно», - заявив В.Литвин.

При цьому народний депутат відзначив, що у політиків немає бажання «сідати за круглий, квадратний чи будь-який інший стіл» для ведення серйозного діалогу. «Бо нема про що говорити, потрібно відповідати за те, що зробили, будучи при владі, основні політичні гравці», - констатував він.

Із ситуації, що склалася, В.Литвин бачить один вихід - дострокові вибори за умови, що «люди відмовлять у довірі основним політичним силам, які несуть безперечну відповідальність за те, що відбувається в країні». «Інакше невизначеність продовжуватиметься аж до завершення президентської кампанії, тобто кінця 2009 - початку 2010 року. Чи витримає країна - велике питання», - підсумував В.Литвин.