До Ради у день голосування за прем'єра стягнули Нацгвардію, швидку та пожежників

В Україні може з'явитися новий прем'єр-міністр, передає ТСН.

Переговори також можуть відбутися щодо коаліції та складу нового уряду. У парламенті уже лежить заява на звільнення Арсенія Яценюка і є новий кандидат у прем'єри.

Повідомляється, що біля стін ВР чергує поліція і Національна гвардія. Один кордон Нацгвардії стоїть біля стін парламенту, інший - у парку. Також біля Ради стоять автівки Нацгвардії, карета швидкої допомоги та пожежна машина.

Як передає кореспондент УНІАН, також задіяно собаку, натренованого на пошук вибухівки.

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У парламенті розглядатимуть подання Арсенія Яценюка на звільнення і потім, можливо, буде створена коаліція. Також очікують, що буде оголошено про новий уряд. Переговори щодо нового уряду тривали до пізньої ночі.

Нагадаємо, 10 квітня Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єра. Він зазначив, що вважає два своїх уряди унікальними і після відставки бачить свої повноваження дещо ширше, ніж на посаді прем'єра.

24 березня фракція "Блоку Петра Порошенко" висунула кандидатуру голови парламенту Гройсмана на пост прем'єр-міністра. За пропозицією "БПП", у разі підтримки Гройсмана, за "Народним фронтом" залишається посада спікера.