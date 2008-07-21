Через 80 років відновлено богослужіння у Катерининській церкві

У Чернігові відновлено богослужіння у Катерининській церкві, яка рішенням голови обласної державної адміністрації у 2006 році була передана громаді Української православної церкви Київського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, богослужіння у Катерининській церкві відновлено після понад 80-річної перерви. Єпископ Чернігівський і Ніжинський ІЛАРІОН у суботу, 19 липня, здійснив чин оновлення храму, а в неділю відбулася перша Божественна Літургія.

Під час прес-конференції владика зазначив, що відтепер Катерининська церква – повноцінний храм, у якому може здійснюватися Божественна Літургія і проводитися вінчання.

Тим часом віруючі УПЦ Московського патріархату продовжують пікетувати храм, протестуючи проти передачі його Київському патріархату. Тому вільний вхід до церкви під час першого богослужіння забезпечили правоохоронці. Єпископ Чернігівський і Ніжинський ІЛАРІОН повідомив, що напередодні звернувся з листом до керівника обласного УМВС і просив забезпечити порядок.

"Ми спокійно підійшли до храму, ніякого великого спротиву не було", - сказав він.

Представники козацької громади, якій передано храм, обіцяють, що це буде справжня козацька церква. На її відновлення, за попередніми підрахунками, потрібно близько 1,5 млн. грн., і ці кошти знаходитиме козацька громада. Також представники громади переконані, що відновлення богослужінь у Катерининській церкві – це один з кроків до розбудови помісної української церкви.

Віруючі УПЦ Московського патріархату стверджують, що не припинять пікетування храму, і вважають дії представників УПЦ Київського патріархату неправомірними і сподіваються "на милість Божу".

Як повідомлялося, понад два роки у Чернігові триває пікетування Катерининської церкви віруючими УПЦ Московського патріархату, яке розпочалося після розпорядження голови ОДА про передачу церкви козацькій громаді УПЦ Київського патріархату. Після судової тяганини Вищий апеляційний суд залишив розпорядження голови ОДА в силі.

До цього у храмі розташовувався Музей народно-декоративного мистецтва Чернігівщини як складова історичного музею імені В.В.Тарновського.

*** Катерининська церква у Чернігові – пам`ятка історії та архітектури XVII століття. Споруджена у стилі українського бароко на честь героїзму козаків Чернігівського полку, виявленого під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році.