Геращенко заявила, що в новому уряді з'являться віце-прем'єри з євроінтеграції та окупованих територій

Про це уповноважений президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що для неї особисто принципово, що її жорстка публічна позиція щодо функціональності уряду почута.

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"По-перше, там буде збільшено представництво жінок. По-друге, в уряді нарешті буде віце-прем'єр з питань євроінтеграції. Ми добивалися цього півтора року!" - наголосила Геращенко.

По-третє, за її словами, буде визначено відповідальну людину - на рівні віце-прем'єра, яка офіційно займеться питаннями Криму, Донбасу, реінтеграції, переселенцями та АТО.

Йдуть дебати про майбутній уряд. Для мене особисто принципово, що жорстка публічна позиція моя і багатьох моіх колег щод... Опубликовано Iryna Gerashchenko 12 апреля 2016 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що у разі призначення голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана прем'єр-міністром спікером парламенту стане Андрій Парубій, а першим віце-спікером - Ірина Геращенко.