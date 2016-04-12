Парламент Литви засудив грубі й системні порушення прав людини в окупованому Криму

Про це йдеться у повідомленні на сторінці уповноваженого президента України з питань кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва у Facebook.

«Литовський парламент засудив грубі і системні порушення прав людини, особливо кримських татар і етнічних українців, в Криму. У вівторок парламентарії прийняли відповідну резолюцію, за яку проголосувало 90 депутатів. Жодного голосу проти, двоє утрималися», – написав Джемілєв.

«Зокрема, у документі зазначається, що після окупації Криму Росією жителі, які відмовилися прийняти російське громадянство, відчувають дискримінацію, великі труднощі в усіх сферах політичного, суспільного та економічного життя, не можуть отримати освітні, медичні, соціальні та інші послуги, а вживання кримськотатарської та української мов у школах і ЗМІ обмежується», – зауважив народний депутат.

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Також Джемілєв повідомив про зустріч лідерів кримських татар з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, інформує прес-служба БПП.

За словами депутата, президент Литви обговорила з учасниками зустрічі вкрай складне становище корінного народу Криму після окупації півострова Росією, серйозні порушення прав людини і порушення демократичних свобод.

Грібаускайте вкотре наголосила, що Литва рішуче засуджує незаконну окупацію й анексію Криму.

«Ми рішуче підтримуємо кримських татар і всіх жителів України, які в даний час стикаються зі складними проблемами. Ми дотримуємося послідовної позиції щодо санкцій проти Росії, вони не можуть бути скасовані до тих пір, поки не будуть повністю виконанні Мінські угоди і поки триватиме протиправна окупація Криму», – сказала вона.

Як повідомив Джемілєв, президент Литви висловила серйозну занепокоєність з приводу інтенсивної мілітаризації Криму. Півострів перетворено на російську військову базу. Після окупації в Криму дислоковано 24,5 тисячі військовослужбовців, озброєння розміщено майже в усьому Чорноморському регіоні.

«За словами президента, Крим може стати осередком підбурювання нестабільності і розширення вогню в регіоні», – додав лідер кримських татар.

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