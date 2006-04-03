Прибічники помаранчевої коаліції лупцюватимуть прибічників ”кольорової” коаліції. Дебати політологів в Інституті національної стратегії

19:06, 03 квітня 2006
Політика
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