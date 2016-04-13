Нардеп розповів, скільки у Раді зібрано підписів для створення комісії щодо офшорів Порошенка

Про це в коментарі УНІАН сказав депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Станом на сьогодні - більше 50 (підписів — УНІАН) точно ", - сказав депутат.

Загалом для розгляду такої ініціативи необхідно мінімум 150 підписів.

За його словами, "йдеться про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, в порядку, передбаченому ст. 111 Конституції України щодо початку процедури імпічменту".

“Це єдиний шлях, а ТСК вже вирішує: запускати процедуру імпічменту чи ні", - сказав Мосійчук.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня фракція Радикальної партії виступила з вимогою створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію з розслідування ситуації з офшорами та почати процедуру імпічменту президента України Петра Порошенка.

"Фракція Радикальної партії вимагає негайно зібрати позачергове засідання українського парламенту для того, щоб створити, відповідно до статті 111 Конституції України, спеціальну тимчасову слідчу комісію для початку процедури імпічменту президента України", - сказав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко і додав, що ця ТСК має розслідувати "факти зловживань, факти корупції у діях президента України".

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня були обнародувані так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувався Порошенко. В цей же день українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів кондитерської корпорації Roshen, засновником якої він є.

Відразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

При цьому радники Порошенко підкреслили, що траст виявився єдиним можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу.

Пізніше сам Порошенко пояснив, що офшорні компанії в Голландії, на Кіпрі та на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі Roshen в управління інвестиційному банку Rotschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.

"Моя країна знаходиться у стані війни. І ніхто не хоче купувати мої активи, особливо враховуючи той факт, що частина з них арештована і знаходиться на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це (створення офшорної компанії для передачі активів в траст – ред.) абсолютно прозорий механізм, який використовується у всьому світі. Все дуже просто. Компанію зареєструвала на мою вимогу відома юридична фірма з чіткими цілями і дуже прозорою процедурою", - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію «Roshen», не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

У розпорядженні журналістів виявилися документи, одержані від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, яка надає послуги з реєстрації та ведення офшорних компаній.

За інформацією журналістів, цей крок дав змогу Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, насамперед корпорацію «Roshen».