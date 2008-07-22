Ющенко прийшов до Генпрокуратури давати свідчення про своє отруєння
14:52, 22 липня 2008Політика
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Розслідування досі не завершене
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Генеральної прокуратури, де дасть свідчення у справі щодо свого отруєння.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО прибув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України о 14.30.
Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.
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