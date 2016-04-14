Рада розглядає формування нового складу Кабміну (наживо)
12:35, 14 квітня 2016Політика
1810 0
Верховна Рада України планує розпочати роботу з питання про уряд, відкликання Володимира Гройсмана та Андрія Парубія з керівництва парламенту та формування нового складу Кабінету міністрів.
Рада обирає новий Кабмін / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному зазначено, що першим питанням буде "Про Кабінет міністрів України", другим питанням - проект постанови "Про відкликання з посади голови ВР, про обрання голови ВР та першого заступника голови ВР".
Читайте такожУ Раду внесено законопроект про призначення Гройсмана прем'єр-міністром
Третім питанням буде формування складу уряду, а четвертим - звільнення з посад членів уряду.
Наступне питання - схвалення програми діяльності уряду. Далі парламент планує достроково припинити повноваження деяких народних депутатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter