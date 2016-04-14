Рада розглядає формування нового складу Кабміну (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному зазначено, що першим питанням буде "Про Кабінет міністрів України", другим питанням - проект постанови "Про відкликання з посади голови ВР, про обрання голови ВР та першого заступника голови ВР".

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Третім питанням буде формування складу уряду, а четвертим - звільнення з посад членів уряду.

Наступне питання - схвалення програми діяльності уряду. Далі парламент планує достроково припинити повноваження деяких народних депутатів.