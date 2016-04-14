Луценко запевняє, що новий уряд не буде урядом "зірок Facebook"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні парламенту.

За його словами, сьогодні відбувається історичний момент, і він не в тому, що йде зміна одного прем'єр-міністра на іншого, а “сьогодні ми маємо історичний день, бо дві фракції українського парламенту змогли подолати шкідливу українську політичну звичку - чубитися до розстрілу”.

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За його словами, було зроблено все для того, щоб “створити коаліцію з 227 депутатів, які входять до “Блоку Петра Порошенка” та “Народного фронту”, щоб далі йти дорогою, яку нам задав Майдан”.

За його словами, в будь-якому суспільстві є нормальною відставка уряду, бо він “не є священною коровою”. “Наступний уряд не буде урядом зірок Фейсбуку, наступний уряд не буде змагатися в гаслах, наступний уряд буде прагматично працювати на людей, на Україну”, - наголосив Луценко. При цьому в сесійній залі лунали вигуки від деяких депутатів: “А Аваков?”. Тобто йдеться про те, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дуже часто дописує у Фейсбук.