Луценко запевняє, що новий уряд не буде урядом "зірок Facebook"
Лідер фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявляє, що новий уряд не буде урядом “зірок Facebook".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні парламенту.
За його словами, сьогодні відбувається історичний момент, і він не в тому, що йде зміна одного прем'єр-міністра на іншого, а “сьогодні ми маємо історичний день, бо дві фракції українського парламенту змогли подолати шкідливу українську політичну звичку - чубитися до розстрілу”.
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За його словами, було зроблено все для того, щоб “створити коаліцію з 227 депутатів, які входять до “Блоку Петра Порошенка” та “Народного фронту”, щоб далі йти дорогою, яку нам задав Майдан”.
За його словами, в будь-якому суспільстві є нормальною відставка уряду, бо він “не є священною коровою”. “Наступний уряд не буде урядом зірок Фейсбуку, наступний уряд не буде змагатися в гаслах, наступний уряд буде прагматично працювати на людей, на Україну”, - наголосив Луценко. При цьому в сесійній залі лунали вигуки від деяких депутатів: “А Аваков?”. Тобто йдеться про те, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дуже часто дописує у Фейсбук.