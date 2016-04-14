Порошенко здійснив кадрові перестановки в СБУ

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Зазначається, що президент звільнив Віктора Трепака з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ та Віталія Яловенка з посади заступника голови служби.

Крім того, президент звільнив Вадима Пояркова з посади начальника управління Служби безпеки у Дніпропетровській області та призначив його заступником голови СБУ.

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Також Порошенко призначив Валентина Безверхого начальником Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

Окрім того, глава держави призначив Сергія Кудінова ректором Національної академії Служби безпеки.

Також президент звільнив Сергія Ратієва з посади начальника управління СБУ у Вінницькій області та призначив на цю посаду Ігоря Шкурата.

Порошенко звільнив Анатолія Будовіцького посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області та призначив на цю посаду Сергія Харченка.