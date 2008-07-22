Ющенко забезпечив "пунктуальну присутність" у ГПУ (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України прибув до Генпрокуратури, де дає свідчення у справі про своє отруєння.

В інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО сказав, що своєю присутністю у Генеральній прокуратурі хоче показати, що він надзвичайно зацікавлений у тому, щоб розслідування у цій справі якомога швидше завершилось.

«Я переконаний, що по тих матеріалах, якими володіє Генеральна прокуратура, ви отримаєте дуже багато нових, дивних для громадян України (обставин – УНІАН), і будуть речі дуже неприємні щодо певних людей, які відстоювали, як здавалось, або повинні були відстоювати національні інтереси України», - сказав Президент.

Коментуючи на прохання журналістів інформацію, що екс-заступник голови СБУ Володимир САЦЮК отримав громадянство Росії, В.ЮЩЕНКО відповів: «Вони всі будуть громадянами Росії».

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Фото Михайла Марківа і Олександра Синиці/УНІАН