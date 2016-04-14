У Раді звинувачують Гонтареву в антидержавній політиці та вважають, що вона має піти

Голова НБУ Валерія Гонтарєва має піти у відставку за проведену нею антидержавну політику.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на заяву голови комітету Верховної Ради з промислової політики і підприємництва Віктора Галасюка, якою він прокоментував ініціативу нардепів Михайла Головка та Олега Осуховського про створення тимчасової слідчої комісії ВР з Валерії Гонтаревої.

"Ми вважаємо, що має бути не просто комісія, а Гонтарева має піти у відставку. Це має бути взагалі перший крок, оскільки людина, яка проводить грошову і кредитну політику не в інтересах країни, просто не може обіймати цю посаду. Через цю політику громадян зробили в три рази біднішими. Сьогодні Гонтарева виступає проти створення експортно-кредитного агентства, яке здатне виправити ситуацію в промисловості, сприяти розвитку вітчизняного виробництва, допомагати українським малим і середнім виробникам виходити на іноземні ринки. Вона проти цього. Я вважаю, що це антидержавна політика. Тому ми підтримуємо взагалі відставку Гонтаревої з цієї посади. На цю посаду має прийти людина, яка буде відстоювати українські інтереси, і діяти в інтересах українського суспільства, а не так, як це відбувається сьогодні", - зазначив Галасюк.

На його думку, президент у цьому питанні має дослухатися до позиції українського суспільства.

"Ми розуміємо, що Президент, по суті, її захищає, і тримає на цій посаді, незважаючи на оцінку суспільства та представників банківської системи. Але вона руйнує українську промисловість", - резюмував нардеп.

Наголошується, що народні депутати Михайло Головко і Олег Осуховський ініціюють створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, спрямованих на підтримку російських банків. За словами нардепів, політика Гонтаревої загрожує національній безпеці України. Про це парламентарії заявили на брифінгу у Верховній Раді.

"Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії. Наша депутатська група "Свобода" направила листи до керівників фракцій, щоб вони подали кандидатів у тимчасову слідчу комісію. Ми пропонуємо проголосувати цю постанову в парламенті і закликаємо фракції підтримати нас і, зрештою, розібратися, на чиєму боці працює сьогодні керівництво Національного банку України", - заявив Михайло Головко.

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Олег Осуховський зазначив, що очікує створення ТСК щодо проросійської політики Гонтарєвої вже наступного тижня. Михайло Головко наголосив, що за період керівництва Нацбанком Валерією Гонтаревої, російські банки вдвічі збільшили свою частку на українському ринку і продовжують витісняти українські фінустанови.